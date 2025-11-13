Fenerbahçe'den Lewandowski hamlesi: Menajeriyle görüşüldü

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı.

Santrafor bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Barcelona'nın dünyaca ünlü golcüsü Robert Lewandowski ile ilgileniyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre sarı lacivertliler, 37 yaşındaki golcü futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Lewandowski'nin, kariyerine Türkiye’de devam etmeye karar verirse Fenerbahçe'nin resmi teklif yapacağı belirtildi.

Lewandowski, bu sezon Barcelona formasıyla La Liga'da 9 karşılaşmaya çıktı ve 7 kez ağları havalandırdı. Yıldız futbolcu, son olarak Barcelona'nın Celta Vigo'yu 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol kaydetti.