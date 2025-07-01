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Fenerbahçe'den Marco Asensio hamlesi: Mourinho görüşme gerçekleştirdi

Fenerbahçe'nin, Paris Saint-Germain'de forma giyen Marco Asensio için sözlü teklifte bulunduğu belirtildi. Jose Mourinho'nun, Asensio ile görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

Spor
  • 01.07.2025 13:08
  • Giriş: 01.07.2025 13:08
  • Güncelleme: 01.07.2025 13:17
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den Marco Asensio hamlesi: Mourinho görüşme gerçekleştirdi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen İspanyol oyuncu Marco Asensio ile ilgileniyor.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre Fenerbahçe, Asensio transferi için sözlü bir teklife bulundu.

Sarı lacivertliler hem PSG’nin isteği, hem de oyuncun beklentisini sordu.

Öte yandna gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Marco Asensio ile görüşme gerçekleştirdi.

29 yaşındaki İspanyol futbolcu, geçtiğimiz sezon Aston Villa'da kiralık olarak forma giydi.

Oyuncunun, PSG ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.

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