Fenerbahçe'den Marco Asensio hamlesi: Mourinho görüşme gerçekleştirdi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen İspanyol oyuncu Marco Asensio ile ilgileniyor.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre Fenerbahçe, Asensio transferi için sözlü bir teklife bulundu.

Sarı lacivertliler hem PSG’nin isteği, hem de oyuncun beklentisini sordu.

ÖZEL| Fenerbahçe, Asensio transferi için sözlü bir teklife bulundu. Hem PSG’nin isteği hem de oyuncun beklentisi soruldu.



Oyuncunun sözleşmesi 2026’da bitiyor, bu yüzden bonservis ücreti çok yüksek olmasa da yıllık maaşı yüksek. Kolay bir transfer değil, görüşmeler başladı. pic.twitter.com/rxv1x1uGe7 — Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) July 1, 2025

Öte yandna gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Marco Asensio ile görüşme gerçekleştirdi.

🚨 Jose Mourinho, Marco Asensio ile görüşme gerçekleştirdi! https://t.co/cv3RsqaOGr — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 1, 2025

29 yaşındaki İspanyol futbolcu, geçtiğimiz sezon Aston Villa'da kiralık olarak forma giydi.

Oyuncunun, PSG ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.