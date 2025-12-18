Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve beraberindeki heyet, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.

Görüşmeyi Yılmaz Tunç X hesabı üzerinden duyurdu.

Tunç, paylaşımda, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’la Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirterek, "Nazik ziyareti için teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarette Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a Fenerbahçeli futbolcuların imzasının bulunan formayı hediye etti.

Fotoğraf: Yılmaz Tunç (X)

Görüşmenin ardından Tunç'a hediye edilen formada bahis operasyonu kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş'ın imzasının da bulunması tartışma konusu oldu.

Tartışmaların ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada formanın takımda forma giyen futbolcular tarafından geçmişte toplu şekilde imzalandığı ve resmî ziyaretlerde kullanılan standart hatıra forması olduğu belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Formada imzası bulunan futbolcularımızdan biri hakkında devam eden bir adli sürecin bulunması; ziyaretin içeriğiyle veya muhatap makamla ilişkilendirilemez. Bu yöndeki yorumlar hukuki gerçeklikten uzak olup kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"RESMÎ ZİYARETLERDE KULLANILAN STANDART BİR HATIRA FORMASI"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya mecralarında yer alan, dezenformasyon içeren ve gerçeği yansıtmayan iddialar nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği doğmuştur. Adalet Bakanlığı makamına gerçekleştirilen ziyaret sırasında Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç’a takdim edilen forma, Başkanımız Sadettin Saran tarafından kulübümüz adına sunulmuştur. Söz konusu forma, takım kadromuzda yer alan futbolcular tarafından geçmişte toplu şekilde imzalanmış ve resmî ziyaretlerde kullanılan standart bir hatıra formasıdır.



Formada imzası bulunan futbolcularımızdan biri hakkında devam eden bir adli sürecin bulunması; ziyaretin içeriğiyle veya muhatap makamla ilişkilendirilemez. Bu yöndeki yorumlar hukuki gerçeklikten uzak olup kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Kulübümüz; hukukun üstünlüğüne, yargı süreçlerinin bağımsızlığına ve masumiyet karinesine saygısını her koşulda sürdürmektedir. Ziyaret edilen devlet makamlarının, kulübümüzün veya kulüp başkanımızın, devam eden adli süreçlerle ilişkilendirilerek hedef alınması kabul edilemez. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”