Fenerbahçe'den Mert Müldür açıklaması

Fenerbahçe'de omuz sakatlığı yaşayan Mert Müldür'ün tedavisine başlandı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun kulübün sponsoru olan özel bir hastanede yapılan kontrollerinin ardından tedavisine başlandığı bilgisi paylaşıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Yapılan tetkiklerde omuz çıkığı teşhisi konulan oyuncumuza gerekli müdahale yapılıp tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Fenerbahçe, bugün saat 20:45'te Fransa temsilcisi Lyon ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecek.