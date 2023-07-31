Fenerbahçe'den Mert Müldür ve Miha Zajc duyurusu: Anlaşmaya varıldı

Fenerbahçe, milli futbolcu Mert Müldür transferi için kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi. Sarı-lacivertliler ayrıca Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varıldığını

Fenerbahçe Spor Kulübü, Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür ile anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ayrıca Milli Futbolcu Mert Müldür’ün kalıcı transferi konusunda İtalya’nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varmıştır. İki futbolcu transferlerini tamamlamak üzere İstanbul’a davet edilmiştir" denildi.

Fenerbahçe ayrıca Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılandırmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.