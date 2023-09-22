Fenerbahçe'den rekor gollü sezon başlangıcı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında konuk ettiği Danimarka'nın Nordsjaelland takımını 3-1 yenen Fenerbahçe, geride kalan 11 resmi maçında rakip fileleri 32 kez havalandırarak, rekor gol sayısına ulaştı.

2023-2024 sezonuna teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde giren sarı-lacivertliler, transferde çok önemli isimleri kadrosuna dahil etti. Hücum bölgesini Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi yıldız oyuncularla takviye eden Fenerbahçe, neredeyse her pozisyona yaptığı transferlerle gücüne güç kattı.

Kartal yönetiminde yeni transferlerinden büyük katkı alan sarı-lacivertliler, kadrosundaki isimlerin formunu artırmasıyla da önemli bir çıkış yakaladı. Bu sezon oynadığı 7 Avrupa ve 4 lig maçının tamamını kazanan Kartal'ın öğrencileri, gol yollarında çok önemli bir performans ortaya koydu.

Bu sezon çıktığı 11 resmi müsabakada 32 gol atmayı başaran Fenerbahçe, ilk 11 resmi maçlar itibarıyla 1994-1995 sezonundaki 31 gollük rekoru kırmayı başardı.