Fenerbahçe'den Sadettin Saran açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü, Başkanları Sadettin Saran'ın savcılık tarafından uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade çağrılmasına ve sonraki sürece dair açıklama yaptı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada yanıltıcı nitelikte paylaşımlara dair uyarı yapıldı.

Kulübün açıklaması şöyle:

"Kamuoyuna Duyuru

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilmiş, savcılıkta ifade alma sürecinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumundaki işlemleri gerçekleştirilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."