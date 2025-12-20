Fenerbahçe'den Sadettin Saran’a destek çağrısı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılar ve özel uçakla Milano'dan İstanbul'a dönen başkan Sadettin Saran'la ilgili Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde açıklama yayımlandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kaphsamında ifadeye çağrılmıştı.

Saran, Fenerbahçe'nin basketbol maçı nedeniyle İtalya'nın Milano kentindeydi. Saran, bunun üzerine dün akşam özel uçağı ile Milano'dan İstanbul'a geldi.

Kulüp tarafından yayımlanan açıklamada, sarı lacivertli takımın bugün Eyüpspor'la oynayacağı maçta tribünlerden Sadettin Saran'a destek verilecek.

Fenerbahçe'nin internet sitesinde yer alan haber şöyle:

"Kulübümüzün yurt içi ve yurt dışındaki dernekleri yaptıkları paylaşımlarla kamuoyuna yansıyan haberler sonrası algı oluşturulmaya çalışıldığını ve açık bir itibarsızlaştırma kampanyası yürütüldüğünü belirttiler.

Derneklerimiz, bu süreçte Fenerbahçe camiasının birlik içinde hareket etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Derneklerimiz paylaşımlarında Başkanımız Sadettin Saran’ın sonuna kadar yanında olduklarını ifade ettiler ve ikas Eyüpspor maçında tüm Fenerbahçelileri tribünleri doldurarak, Kulübümüze ve Başkanımıza destek olmaya çağırdılar."

Öte yandan bugün saat 10.00'da Saran'ın Çağlayan Adliyesi'ne giderek ifade vermesi bekleniyor.