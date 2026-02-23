Fenerbahçe'den sahaya odaklanma kararı

Sezonun en kritik dönemine giren Fenerbahçe, saha dışı tartışmaları tamamen gündeminden çıkarma kararı aldı.

Sarı-lacivertli yönetim, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde 14 gün içinde oynanacak 5 önemli karşılaşmaya odaklanırken, en büyük hedefin lig şampiyonluğu olduğu vurgulandı.

"TEK BEKLENTİMİZ ADİL YÖNETİM"

Kulüp idarecilerinin, son dönemde gündeme gelen yabancı hakem tartışmalarına girmeme konusunda ortak görüşte olduğu belirtildi. Yönetim kanadından yapılan değerlendirmelerde, “Türk ya da yabancı fark etmeksizin tek beklentimiz adil bir yönetim” ifadesi öne çıktı.

Galatasaray’ın Konyaspor deplasmanında aldığı mağlubiyetin ardından Fenerbahçe cephesinden birlik ve beraberlik mesajı geldi. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kadıköy’de omuz omuzayız! İnan Fenerbahçe” ifadelerine yer verildi.

HEDEF CAMİAYIYI KENETLEMEK

Bu mesajla birlikte şampiyonluk yolunda camianın kenetlenmesi gerektiği vurgulanırken, bugün oynanacak Kasımpaşa karşılaşması da hedefe giden yolda kritik bir viraj olarak değerlendiriliyor.

Fenerbahçe, saha içindeki performansıyla yoluna kayıpsız devam ederek şampiyonluk yarışında avantajı eline almak istiyor.