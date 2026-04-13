Fenerbahçe'den sahaya yabancı madde atan kişi hakkında açıklama

Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile oynanan karşılaşmada yaşanan tribün olaylarına ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, müsabaka sırasında futbolcu Ederson’a yabancı madde atan şahıs, yürütülen çalışmalar sonucunda kısa sürede tespit edildi.

Şüphelinin ifadesinin alındığı, hakkında seyirden men cezası uygulandığı ve savcılığa sevk edildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın genişletildiği aktarılırken, şu ana kadar toplam 10 kişi hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem yapıldığı bildirildi. Yetkililer, soruşturmanın seyrine göre bu sayının artabileceğine dikkat çekti.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Kulüp, ilk andan itibaren süreci yakından takip ettiğini ve sorumluların tespit edilmesi için gerekli girişimlerde bulunduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca, sürecin hızlı ve titizlikle yürütülmesinde katkı sağlayan Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür edildi.

Fenerbahçe, sporun ruhuna ve fair play anlayışına aykırı bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu yineleyerek, sorumluların hak ettikleri cezayı almaları için sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağını kamuoyuna duyurdu.