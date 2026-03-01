Giriş / Abone Ol
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması

Fenerbahçe, Kadın Futbol Takımında forma giyen Marta Cox'un sakatlandığını açıkladı.

Spor
  • 01.03.2026 14:09
  • Giriş: 01.03.2026 14:09
  • Güncelleme: 01.03.2026 14:11
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması
fenerbahce.org

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı oyuncularından Marta Cox'ta bağ yaralanması ve eklem içi kırık tespit edildiğini bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Marta Cox'un Panama Kadın Milli Takım kampında sakatlık yaşadığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan tetkikler sonucunda, ön çapraz bağ yaralanması ve el parmak midfalanks proximalinde eklem içi kırık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

