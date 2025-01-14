Fenerbahçe'den savunmaya takviye: Anlaşma sağlandı

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Stoper bölgesine 2 transfer yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen Brezilyalı Lucas Silva Melo (Tuta) ile ilgileniyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt, Tuta transferi için anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, oyuncunun temsilcisi ile sözleşme görüşmelerine başladı.

ÖZEL | Fenerbahçe ve Eintracht Frankfurt, Lucas Silva Melo transferi için anlaşmaya vardı! Fenerbahçe oyuncunun temsilcisi ile sözleşme görüşmelerine başladı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 14, 2025

2019-2020 sezonunda Eintracht Frankfurt'a transfer olan Tuta'nın piyasa değeri 15 milyon euro.