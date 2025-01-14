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Fenerbahçe'den savunmaya takviye: Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt, Brezilyalı stoper Tuta'nın transferi için anlaşma sağladı.

Spor
  • 14.01.2025 11:43
  • Giriş: 14.01.2025 11:43
  • Güncelleme: 14.01.2025 11:48
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den savunmaya takviye: Anlaşma sağlandı

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Stoper bölgesine 2 transfer yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen Brezilyalı Lucas Silva Melo (Tuta) ile ilgileniyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt, Tuta transferi için anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, oyuncunun temsilcisi ile sözleşme görüşmelerine başladı.

2019-2020 sezonunda Eintracht Frankfurt'a transfer olan Tuta'nın piyasa değeri 15 milyon euro.

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