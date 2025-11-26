Fenerbahçe'den sermaye artırımı

Fenerbahçe Futbol AŞ, şirket sermayesini 1 milyar 250 milyon liradan 6 milyar 250 milyon liraya yükseltme kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, mevcut 1 milyar 250 milyon liralık sermayenin, tamamı nakit karşılanmak üzere 5 milyar lira bedelli artırımla yüzde 400 oranında yükseltileceği belirtildi.

Açıklamaya göre, artırılan 5 milyar liralık sermayeyi temsil eden payların 205 milyon lira nominal değerindeki bölümünün (A) Grubu nama yazılı, 4 milyar 795 milyon lira nominal değerindeki bölümünün ise (B) Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca (B) Grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulacağı ifade edildi.