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Fenerbahçe'den sezon başında TFF ve hakemlere çağrı

Fenerbahçe Kulübü, sezon başında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve hakemlere adil yönetim çağrısında bulundu.

Spor
  • 12.08.2023 12:05
  • Giriş: 12.08.2023 12:05
  • Güncelleme: 12.08.2023 12:16
Kaynak: AA
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Fenerbahçe'den sezon başında TFF ve hakemlere çağrı

Fenerbahçe'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolun taraftarlar için bir tutku olmaktan öte, toplumu ve kitleleri bir araya getiren, dostluk ve rekabeti aynı anda yaşatan bir spor olduğu vurgulandı.

Kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve hakemlere yönelik açıklamasında, "Birbirine bağlı pek çok dinamiği barındıran, küçük müdahalelerin büyük sonuçlara etki ettiği futbolda en önemli yön vericilerden olan Türkiye Futbol Federasyonu ve tüm hakemlerden beklentimiz; futbolun adaletini ve eşitliğini her koşulda korumaları, her türlü manipülasyondan uzak durmaları, objektif bir yaklaşım ve yönetim sergilemeleridir" ifadelerini kullandı.

Hakemlerin adil ve tarafsız olmaları gerektiğinin altının çizildiği açıklama, şöyle devam etti:

"Hakemlerin sorumluluklarında adil ve tarafsız olmaları, her takıma aynı mesafede yaklaşmaları, kararlarını dış etki ve etkenlere kapılmadan vermeleri, sporun ruhunu ve fair-play ilkesini yansıtacak, futbolun basit ve temiz bir oyun olduğu gerçeğini herkese yaşatacaktır. Tarifsiz emek, yatırım ve fedakarlığın olduğu futbolda gösterilecek tarafsızlık ve alın terine saygı, Türk futbolunu hak edenin kazandığı, güçlü, saygın bir noktaya taşıyacak yegane unsurdur."

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