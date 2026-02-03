Fenerbahçe'den Skriniar, Beşiktaş'tan Asllani PFDK'ya sevk edildi
TFF, Fenerbahçe'den Milan Skriniar ile Beşiktaş'tan Kritjan Asllani'nin PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'den Milan Skriniar ile Beşiktaş'tan Kritjan Asllani'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.
TFF, Fenerbahçe'de forma giyen savunma oyuncusu Milan Skriniar'ın yaptığı "hakaret" ve Beşiktaş'ta forma giyen Kristhjan Asllani'nin "kural dışı hareket" gerekçesiyle tedbiren PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.
TFF'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu KRISTJAN ASLLANI’nin 31.01.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 01.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
10- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 02.02.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi EMİR HULUSİ YOLAÇ’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MILAN SKRINIAR’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."