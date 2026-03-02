Fenerbahçe'den son iki haftada büyük kayıplar: Avrupa'ya veda etti, ligde fark açıldı

Fenerbahçe için son 10 gün, sezonun en zorlu dönemlerinden biri oldu. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig’de kritik puan kayıpları yaşarken Avrupa Ligi’ne de veda etti.

Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında uzatma dakikalarında öne geçmesine rağmen 90+11’de yediği golle sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında önemli bir fırsatı kaçırdı. Bu sonuç, zirve mücadelesinde sarı-lacivertlilerin elini zayıflattı.

AVRUPA DEFTERİ KAPANDI

Fenerbahçe, bu maçtan beş gün önce Avrupa Ligi’nde Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. İlk maçta alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından tur şansı büyük ölçüde zora girerken, rövanşta alınan galibiyet de sarı-lacivertlilere tur için yeterli olmadı ve Avrupa serüveni sona erdi.

ANTALYA’DA GERİ DÖNÜŞ YETMEDİ

Hafta sonu Antalyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, mücadelede 2-0 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmadı ve skoru 2-2’ye getirdi. Ancak kalan bölümde galibiyet golünü bulamayan sarı-lacivertliler, bir kez daha sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puanları eşitleme şansını kullanamadı ve zirve yarışında rakibinin 4 puan gerisine düştü.

Sarı-lacivertlilerde hem ligde hem Avrupa’da yaşanan bu kayıpların ardından gözler, sezonun kalan bölümünde takımın vereceği tepkiye çevrildi.