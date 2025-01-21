Fenerbahçe'den Strahinja Pavlovic için Milan'a resmi teklif

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Aston Villa'nın Brezilyalı stoperi Diego Carlos'u İstanbul'a getirmeye hazırlanan Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Strahinja Pavlovic ile ilgileniyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Fenerbahçe, 23 yaşındaki Sırp stoper Strahinja Pavlovic için Milan'a resmi teklif yaptı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Strahinja Pavlović'i aradı ve Fenerbahçe ile İstanbul'daki yaşamı anlattı. Tadic, Pavlović'e olumlu referans verdi.

Dušan Tadić vatandaşı Strahinja Pavlović'i aradı ve Fenerbahçe ile İstanbul'daki yaşamı anlattı. Sırp 10 numara olumlu referans verdi. https://t.co/Ez6mC8LYz9 — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 20, 2025

Strahinja Pavlovic yaz transfer döneminde Salzburg'dan Milan'a 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

23 yaşındaki oyuncu bu sezon Milan formasıyla toplam 13 karşılaşmaya çıktı.