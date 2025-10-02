Fenerbahçe'den Tedesco ve Özek ile yola devam kararı

Fenerbahçe’de yeni yönetim, son dönemde görevine son verileceği iddia edilen Domenico Tedesco’ya süre tanıma kararı aldı.

Başkan Sadettin Saran, göreve geldiği ilk günden itibaren Samandıra’daki havayı yükseltmek için büyük çaba sarf ediyor. Yönetim kurulu ile birlikte futbol A takımı için yoğun mesai harcayan Başkan Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili kararını verdi.

HT Spor'da yer alan habere göre, yönetim kurulu toplantıları sonucunda, mevcut futbol yapılanmasıyla yola devam edilmesine karar verildi.

Bu doğrultuda Domenico Tedesco’nun görevine devam edeceği öğrenildi.

"HOCAMIZA VE ÖZEK'E SÜRE VERMELİYİZ"

Başkan Sadettin Saran, yapılan görüşmeler sonrası yönetim kurulu üyelerine, “Hocamıza ve Devin Özek’e süre vermeliyiz. Bu süreçte sizlerin de desteğini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede, bir süredir kulüpteki geleceği merak edilen Devin Özek de yeniden Samandıra’ya döndü.

Öte yandan Samandıra’yı toparlamaya kararlı olan Başkan Sadettin Saran’ın sürekli tesislere giderek teknik heyet ve oyuncularla bir araya geleceği öğrenildi.