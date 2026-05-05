Fenerbahçe'den TFF'ye Mert Hakan itirazı

PFDK’nın 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe yönetimi TFF’ye giderek indirime itiraz etti. Sarı-lacivertliler, Tahkim Kurulu sürecini bekliyor.

Fenerbahçe, takım kaptanı Mert Hakan Yandaş’a verilen hak mahrumiyeti cezasının ardından harekete geçti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturmasında tahliye edilmesinin ardından Mert Hakan’a 12 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti.

Bu cezaya yaptığı açıklamayla itiraz eden Fenerbahçe yönetimi, Mert Hakan Yandaş için dün öğle saatlerinde TFF’nin Riva’daki binasına gitti.

Sarı lacivertli idareciler, tecrübeli futbolcuya verilen cezanın indirilmesi için federasyon temsilcileriyle görüşüp Tahkim Kurulu’na itiraz edileceğini bildirdi.