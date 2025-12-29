Fenerbahçe'den Trabzonspor’a Oğuz Aydın yanıtı

Trabzonspor’un, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın için girişimde bulunduğu ve iki kulüp arasındaki temasların ilk aşamada olumlu ilerlediği öğrenildi.

Sarı-lacivertli yönetimin, milli futbolcuyla yolları ayırmaya açık olduğu ve bu doğrultuda Trabzonspor’la görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

Ancak sürecin kamuoyuna yansımasının ardından Fenerbahçe taraftarının transfere yönelik tepkisi dikkat çekti.

UĞURCAN ÇAKIR TEPKİSİ

Taraftarlar, Trabzonspor’un kaleci Uğurcan Çakır’ı yaz transfer döneminde Fenerbahçe yerine Galatasaray’a göndermesini hatırlatarak Oğuz Aydın’ın bordo-mavili kulübe transfer edilmemesi yönünde çağrıda bulundu.

Sözcü’de yer alan habere göre, bu tepkiler sonrası Fenerbahçe yönetimi tutumunu değiştirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Trabzonspor’a Oğuz Aydın transferiyle ilgili olumsuz yanıt verdi. Bu gelişmenin ardından iki kulüp arasındaki görüşmelerin sona erdiği ifade edildi.