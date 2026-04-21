Fenerbahçe'den Türkiye Kupası'na veda

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede kazanan, uzatma dakikalarının son anlarında geldi.

90 dakikası 0-0 sona eren karşılaşma uzatmalara taşındı.

Maçın 120. dakikasına kadar eşitlik bozulmazken, son bölümde Konyaspor’un kazandığı penaltı karşılaşmanın kaderini belirledi. 120+2. dakikada topun başına geçen Marko Jevtovic, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımına 1-0’lık galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe kupaya çeyrek finalde veda ederken, Konyaspor yarı finale yükselen ilk takım oldu.

KONTROLLÜ OYUN

Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de kontrollü bir oyun sergiledi. 6. dakikada Levent Mercan’ın kullandığı serbest vuruşta Skriniar’ın kafa vuruşunu kaleci Bahadır Güngördü kurtardı.

29. dakikada Cherif’in ceza sahası içinden denemesi savunmadan dönerken, 37. dakikada Bardhi’nin uzak mesafeden şutunu kaleci Ederson çıkardı.

İkinci yarıda tempo artarken, Fenerbahçe önemli fırsatlar yakaladı. 42. dakikada İsmail Yüksek’in kafa vuruşu yandan auta giderken, 62. dakikada Talisca’nın yarım volesi isabet bulmadı.

70. dakikada ise Skriniar’ın indirdiği topta Kerem’in yakın mesafeden şutu üstten auta giderek maçın en net pozisyonlarından biri oldu.

Uzatma dakikalarında iki takım da risk almazken, karşılaşma penaltılara gidecek gibi görünüyordu. Ancak son anlarda gelen penaltı kararıyla Konyaspor öne geçti ve turu geçen taraf oldu.