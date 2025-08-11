Fenerbahçe'den Zinchenko hamlesi: Resmi teklif yapıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Ukraynalı Oleksandr Zinchenko için resmi teklif yaptı.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre Fenerbahçe Sportif Direktörüğ Devin Özek, İngiltere’de Arsenal’le Zinchenko için Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Arsenal cephesi, bonservis beklentisinin 15 milyon Euro olduğunu belirtti ancak “Zinchenko ile anlaşırsanız kolaylık sağlarız” mesajını verdi.

Devin Özek, Zinchenko ile görüştü, Teknik Direktör Jose Mourinho’nun kendisini istediğini oyuncuya iletti.

TEKLİF YAPILDI

Fenerbahçe, Zinchenko transferi için Arsenal’e resmi teklifini iletti.

Oyuncuyla ilk teması menajer Devin Özek kurarken, taraflar arasındaki görüşmeler hızlı bir şekilde ilerliyor.