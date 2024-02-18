Fenerbahçe, deplasmanda ilk kez geriye düştüğü maçta 3 puana uzandı

Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe, bu sezon dış sahada ilk kez geriye düştüğü bir maçı kazandı.

Serdar Dursun, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle maçı 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, üst üste yedinci deplasman galibiyetini elde etti.

Rakip sahada oynadığı 13 karşılaşmanın 1'inden beraberlikle ayrılan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 12 müsabakayı ise 3 puanla tamamladı. Fenerbahçe bu maçlarda 30 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.