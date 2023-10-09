Fenerbahçe, deplasmanda kalesine duvar ördü

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Fenerbahçe, bu sezon İsmail Kartal yönetiminde rakiplerine gol şansı tanımıyor.

Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ligde oynadığı tüm maçları kazanarak kendi rekorunu egale etmeyi başardı. Söz konusu süreçte gol yollarında son yılların en etkili dönemini yaşayan Fenerbahçe, savunmada ise tarihi bir başarıya imza attı.

Oynadığı 4 deplasman maçını gol yemeden kazanan sarı-lacivertliler, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 4 deplasman maçında kalesini gole kapattı. Deplasmanda tarihi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, sahasında oynadığı 4 maçta ise 3 gol yedi.