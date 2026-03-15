Fenerbahçe deplasmanda kazandı: Liderliğini sürdürdü

Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Onvo Büyükçekmece ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, son çeyrekte etkili bir performans sergileyerek mücadeleyi 91-85 kazandı.

Karşılaşmanın büyük bölümünde dengeli bir oyun ortaya konulurken, son periyotta hücumda ritim bulan Fenerbahçe Beko skor üstünlüğünü ele geçirerek parkeden galibiyetle ayrıldı.

22 MAÇTA 20 GALİBİYET

Bu sonuçla Fenerbahçe ligde oynadığı 22 maçta 20. galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü. Sarunas Jasikevicius’un çalıştırdığı sarı-lacivertli ekip, gelecek hafta sahasında Safiport Erokspor’u konuk edecek.

Onvo Büyükçekmece ise ligdeki 22. maçında 19. yenilgisini aldı. İstanbul temsilcisi gelecek hafta Galatasaray deplasmanına çıkacak.

JALEN LECQUE'DEN 20 SAYI

Büyükçekmece’de Jalen Lecque 20 sayı, 4 ribaund ve 6 asistle takımının en skorer oyuncusu olurken Alex Gavrilovic 13 sayı, PJ Pipes 12 sayı, Aziz Bandaogo ise 10 sayı ve 6 ribaundla mücadele etti.

Fenerbahçe'de Nando De Colo 13 sayı ve 5 asist, Armando Bacot 12 sayı ve 8 ribaund, Melih Mahmutoğlu 12 sayı ve 4 üçlük, Tarık Biberovic ise 11 sayı, 5 ribaund ve 6 asistlik performans sergiledi.