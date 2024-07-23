Fenerbahçe, deplasmanda Lugano'yu 4-3 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı İsviçre ekibi Lugano'yu 4-3 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Lugano ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Thun Arena'da oynanan karşılaşmada Tiago Martins düdük çaldı. Martins'in yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Hugo Ribeiro üstlendi. Karşılıklı gollere sahne olan mücadeleyi Fenerbahçe 4-3 kazandı.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1, 46 ve 67'nci dakikada Edin Dzeko ile 73'üncü dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise 4'üncü dakikada Ayman El Wafi, 64'üncü dakikada Uran Bislimi ve 90+4'üncü dakikada Milton Valenzuela'dan geldi.

Bu mücadelenin rövanşı 30 Temmuz Salı günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.