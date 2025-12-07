Fenerbahçe deplasmanda rahat kazandı

Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Merkezefendi’ye konuk oldu. Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda ortaya koyduğu etkili performansla parkeden 87-64’lük galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki derecesini 9 galibiyet, 1 mağlubiyete yükseltirken; Merkezefendi temsilcisi ise 4 galibiyet, 6 yenilgiye geriledi.

Fenerbahçe’de galibiyetin mimarı 21 sayı üreten Brandon Boston olurken, Melih Mahmutoğlu 16 sayıyla skora önemli katkı verdi. Talen Horton-Tucker 14 sayıyla çift hanelere çıkan bir diğer isim oldu. Devon Hall ve Khem Birch ise karşılaşmayı 7’şer sayıyla tamamladı.

Ev sahibi ekipte Sam Griffin 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, Vrenz Bleijenbergh 12, Alen Omic 10 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Ömer Can İlyasoğlu 8, Mahir Ağva ise 6 sayı üretti.