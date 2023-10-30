Fenerbahçe, deplasmanda sezon başlangıç rekorunu egale etti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, deplasmanda sezon başlangıç rekorunu egale etti.

Sezona teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde iyi bir giriş yapan sarı-lacivertliler, 9'u Avrupa'da, 10'u ligde olmak üzere oynadığı ilk 19 resmi maçın tamamını kazandığı süreçte, rekor üstüne rekor kırıyor.

Alman teknik adam Christoph Daum yönetiminde 2009-2010 sezonunda elde ettiği Süper Lig'e 8 maçlık galibiyet serisiyle başlama rekorunu geçtiğimiz lig maçında kıran sarı-lacivertliler, söz konusu başarıyı Pendikspor galibiyetiyle 10 maça taşıdı.

Bahsi geçen süreçte deplasmanlarda iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe, konuk olduğu maçlar baz alındığında yeni rekorlara göz kırptı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, üst üste 5 deplasman maçında gol yemeyerek 1960-1961 sezonun ardından bu başarıyı tekrar eden ilk ekip oldu. Sarı-lacivertliler, aynı süreçte lige 5 deplasman galibiyetiyle başlama rekorunu da egale etti.