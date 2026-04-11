Fenerbahçe deplasmanda şov yaptı

Süper Lig’in 29’uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, baştan sona üstün oynadığı mücadelede rakibini 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmada Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren goller 45’inci dakikada N’Golo Kante, 60 ve 87’nci dakikalarda Anderson Talisca ile 62’nci dakikada Dorgeles Nene’den geldi.

KANTE'DEN HARİKA GOL

İlk yarının son bölümünde Kante’nin golüyle öne geçen Fenerbahçe, ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. 60’ıncı dakikada Talisca’nın golüyle farkı ikiye çıkaran sarı-lacivertliler, hemen ardından Nene’nin golüyle skoru 3-0’a taşıdı.

Maçın son bölümünde bir kez daha sahneye çıkan Talisca, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydederek mücadeleyi 4-0’a getirdi.

Kayserispor karşısında hem oyun hem skor üstünlüğünü net şekilde ortaya koyan Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 66’ya yükseltti ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Kayserispor ise haftayı puansız kapattı.