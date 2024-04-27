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Fenerbahçe derbi galibiyetini taraftarıyla kutladı

Trendyol Süper Lig’de evinde Beşiktaş’ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından galibiyeti taraftarıyla kutladı.

Ajans Haberleri
  • 27.04.2024 21:44
  • Giriş: 27.04.2024 21:44
  • Güncelleme: 27.04.2024 21:44
Kaynak: İHA
Fenerbahçe derbi galibiyetini taraftarıyla kutladı


Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sarı-lacivertli futbolcular ve teknik büyük sevinç yaşadı. Sarı-lacivertli futbolcular daha sonra sevincini taraftarıyla paylaştı. Tribünlere giden futbolcular galibiyeti taraftarıyla birlikte kutladı.

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