Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına ara vermeden başladı

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına ara vermeden başladı

Süper Lig'in 37'nci haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde dün oynanan Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular, günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirdi.