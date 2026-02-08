Fenerbahçe derbide Beşiktaş'ı farklı devirdi

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-lacivertli ekip başından sonuna kadar üstün olduğu mücadeleyi 4-1 kazandı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki mücadenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

ÜST ÜSTE GOLLER

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada Busem Şeker'in golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler, 51 ve 55. dakikalarda Plummer ile bulduğu gollerle skoru 3-0 yaptı.

Fenerbahçe 66. dakikada Otu'nun golüyle farkı 4'e çıkarırken, Beşiktaş'ın tek golü 89. dakikada Pintassilgo'dan geldi. Sarı-lacivertli takım, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla ligde namağlup liderliğini sürdüren Fenerbahçe, puanını 52'ye çıkardı.