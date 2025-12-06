Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'ı ağırlıyor

Kadın Futbol Süper Ligi’nin 11. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanacak. Fenerbahçe, yarın Galatasaray'ı Chobani Stadı’nda konuk edecek. Saat 14.00’te başlayacak derbiyi hakem Hatice Aydın yönetecek.

Ligin ilk 10 haftasında iki takım da puan kaybetmeden yoluna devam etti. Galatasaray, averaj farkıyla Fenerbahçe önünde liderlik koltuğunda yer alıyor.

Derbiyle birlikte iki ekipten en az birinin, bu sezon Süper Lig’de ilk kez puan kaybı yaşayacağı kesinleşmiş durumda. Karşılaşmanın, zirve yarışının seyrini belirleyecek önemli bir sınav olması bekleniyor.