Fenerbahçe, Devler Ligi için sahada

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın Benfica’ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler, müsabakadan galip ayrılması durumunda Devler Ligi’nde lig aşamasında yer alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00’de Lizbon’da Benfica ile karşı karşıya gelecek. İki ekip geçtiğimiz hafta Kadıköy’de oynadığı müsabakadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Kanarya, deplasmandaki maçta her türlü galibiyetinde ’lig aşaması’ biletini alacak. 90 dakikanın berabere bitmesi durumunda uzatmalar, eşitlik bozulmaması durumunda ise seri penaltı atışlarına geçilecek.



Hedef lig aşaması

Kanarya, UEFA tarafından 2024-2025 sezonu başında uygulamaya konulan lig aşamasında ilk kez yer almanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele etmişti. 2011 ve 2014 yıllarında ise Süper Lig’de şampiyon olarak Devler Ligi bileti almasına rağmen İstanbul ekibi, UEFA’dan ’2 yıl Avrupa kupalarından men’ cezaları aldı. Sonraki sezonlarda ise bu organizasyonda elemeleri geçemedi.

Benfica ise geçtiğimiz yıl lig aşamasında mücadele etti. Portekiz ekibi 8 maçta 13 puan toplayarak play-off’a kaldı ve Devler Ligi’ne son 16 turunda veda etti.



Benfica ile 8. kez

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica ile 8. kez karşılaşacak. İki ekip bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde rakip oldu. Sarı-lacivertliler, kırmızı-beyazlılara karşı eleme ve yarı final turunda (2013) üstünlük sağlayamazken, bu yıl bir ilki hedefliyor. Taraflar arasındaki 7 mücadelede Benfica 3, Fenerbahçe 2 galibiyet elde etti. 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.



32 gün sonra

Sarı-lacivertliler, 2 Mayıs 2013’te UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında Estadio da Luz’da mücadele ederken, final biletini ev sahibi ekip almıştı. Taraflar 7 Ağustos 2018’de ise yine bu statta Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda kozlarını paylaştı. İki ekip Lizbon’da son olarak 26 Temmuz 2025’te Eusebio Cup adı verilen hazırlık müsabakasında rakip oldu. Karşılaşmayı Portekiz ekibi 3-2’lik skorla kazandı. Jose Mourinho’nun öğrencileri 32 gün sonra bu kez resmi bir maçta Benfica’ya karşı deplasmanda sahaya çıkacak.



Avrupa kupalarında 290. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 290. kez boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 114 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 113 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde ise 411 gol gördü.



Slavko Vincic, 7 yıl sonra bu eşleşmede

Benfica ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise David Smajc olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Alen Borosak görev alacak. Dragoslav Peric ise AVAR’da Borosak’a eşlik edecek.

Fenerbahçe ile Benfica arasında 14 Ağustos 2018’de Kadıköy’de oynanan Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında da Slavko Vincic görev yapmıştı. 45 yaşındaki hakem geçtiğimiz sezon Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde de düdük çaldı.



UEFA kadrosu

Teknik Direktör Jose Mourinho’nun UEFA listesine dahil ettiği 24 isim şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymaski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri ve Cengiz Ünder."