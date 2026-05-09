Fenerbahçe, Devler Ligi'ni garantiledi
Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor’u 3-0 mağlup ederek ligi ikinci sırada tamamlamayı garantiledi. Sarı-lacivertlilerin galibiyeti şampiyonluk için yeterli olmazken, Galatasaray’ın kazanmasıyla yarış sona erdi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri Fred (2) ve Archie Brown kaydetti.
Maça kontrollü başlayan sarı-lacivertliler, 13. dakikada öne geçti. Kerem Aktürkoğlu’nun pasında topun üzerinden atlayan Talisca sonrası topla buluşan Fred, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandırdı.
İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü. 56. dakikada kullanılan kornerde Archie Brown kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.
Mücadelenin skorunu belirleyen gol ise 71. dakikada geldi. Mert Müldür’ün çevirdiği topu Fred boş kaleye göndererek kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını yükselterek sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantiledi. Ancak aynı saatte oynanan maçta Galatasaray’ın Antalyaspor’u mağlup etmesiyle sarı-lacivertlilerin matematiksel şampiyonluk şansı sona erdi.
Teknik direktör Zeki Murat Göle yönetiminde ikinci maçına çıkan Fenerbahçe, ligin son haftasında Eyüpspor’u konuk edecek.