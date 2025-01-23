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Fenerbahçe, Diego Carlos'la 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

Ajans Haberleri
  • 23.01.2025 13:22
  • Giriş: 23.01.2025 13:22
  • Güncelleme: 23.01.2025 13:22
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Diego Carlos'la 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'la 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Premier Lig ekibi Aston Villa ve oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3,5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Diego Carlos'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra açıklamada bulunan Diego Carlos, "Burada bulunduğum için çok mutluyum, bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

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