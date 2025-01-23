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Fenerbahçe, Diego Carlos transferini açıkladı

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Diego Carlos ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Spor
  • 23.01.2025 13:02
  • Giriş: 23.01.2025 13:02
  • Güncelleme: 23.01.2025 13:49
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, Diego Carlos transferini açıkladı

Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır" denildi.

Açıklamada, Carlos'un 3,5 yıllık sözleşmeye imza attığı açıklandı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Diego Carlos’a ‘ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

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