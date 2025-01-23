Fenerbahçe, Diego Carlos transferini açıkladı
Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Diego Carlos ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır" denildi.
Açıklamada, Carlos'un 3,5 yıllık sözleşmeye imza attığı açıklandı.
Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Diego Carlos’a ‘ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.
Ailemize hoş geldin Diego Carlos 💛💙— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 23, 2025
Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.
Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Diego Carlos’a ‘ailemize hoş… pic.twitter.com/6yemANIyyr