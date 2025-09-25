Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi

​Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.

Spor
  • 25.09.2025 00:04
  • Giriş: 25.09.2025 00:04
  • Güncelleme: 25.09.2025 00:16
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi

UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, grup aşamasının ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb’e konuk oldu.

Sarı-lacivertliler, Hırvat ekibi karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Dinamo Zagreb'e galibiyeti getiren goller 21. ve 50. dakikalarda Dion Drena Beljo'dan ve 90+5. dakikada Monsef Bakrar'dan geldi. Sarı-lacivertlilerin tek golünü ise 25. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti.


Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Avrupa serüvenine puansız başlarken Dinamo Zagreb lige galibiyetle giriş yaptı.

Beşiktaş, Kayserisporu 4-0 mağlup etti
BirGün'e Abone Ol