Fenerbahçe, Dubai'yle karşılaşacak

Euroleague'de yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe yarın deplasmanda Dubai Basketbol'a konuk olacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Spor
  • 07.01.2026 10:06
  • Giriş: 07.01.2026 10:06
  • Güncelleme: 07.01.2026 10:48
Kaynak: Spor Servisi
AA

Fenerbahçe, Euroleague'in 21. haftasında yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Coca Cola Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

1 MAÇI EKSİK, 3'ÜNCÜ SIRADA

Ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 6 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. Dubai Basketbol ise 9 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.

Ligdeki son 4 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, son olarak Yunanistan temsilcisi Olimpiakos'u 88-80 yendi.

