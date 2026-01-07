Fenerbahçe, Dubai'yle karşılaşacak

Fenerbahçe, Euroleague'in 21. haftasında yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Coca Cola Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

1 MAÇI EKSİK, 3'ÜNCÜ SIRADA

Ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 6 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. Dubai Basketbol ise 9 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.

Ligdeki son 4 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, son olarak Yunanistan temsilcisi Olimpiakos'u 88-80 yendi.