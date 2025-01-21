Fenerbahçe duyurdu: 11 yaşındaki sporcu Kartalkaya yangınında hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin kulübünün Yüzme Şubesi'nin 11 yaşındaki sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak Bolu'da bulunan Grand Kartal Otel'deki yangında yaşamını yitirdi.

Konuya ilişkin Fenerbahçe kulübü açıklama yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Başımız sağ olsun Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’a Allah’tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."