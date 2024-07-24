Fenerbahçe duyurdu: En-Nesyri transferi için görüşmelere başlandı

Fenerbahçe, En-Nesyri transferi için görüşmelere başladığını açıkladı.

Fenerbahçe, En-Nesyri transferi için görüşmelere başladığını açıkladı

27 yaşındaki Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kendisi ve kulübü Sevilla ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "En-Nesyri sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir" denildi.