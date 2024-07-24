Fenerbahçe duyurdu: En-Nesyri transferi için görüşmelere başlandı
Fenerbahçe, En-Nesyri transferi için görüşmelere başladığını açıkladı.
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe, En-Nesyri transferi için görüşmelere başladığını açıkladı
27 yaşındaki Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kendisi ve kulübü Sevilla ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "En-Nesyri sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir" denildi.
Transfer Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 24, 2024
Kulübümüz, Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kendisi, kulübü Sevilla FC, S.A.D. ile görüşmelere başlamıştır.
En-Nesyri sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine… pic.twitter.com/zG8nlCBdfx