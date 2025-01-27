Fenerbahçe duyurdu | Fenerbahçe'nin anlaştığı Anderson Talisca kimdir? Talisca nereli ve kaç yaşında?

Anderson Souza Conceição, futbol dünyasında bilinen adıyla Anderson Talisca, transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Anlaşma Fenerbahçe'nin resmi X hesabından duyuruldu.

Türkiye'de futbolseverlerin Beşiktaş'tan tanıdığı Talisca nerelidir ve kaç yaşındadır? Talisca hangi mevkide oynuyor ve form durumu nedir? Talisca hakkındaki bilgilere bakalım:

ANDERSON TALİSCA NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Anderson Talisca, 1 Şubat 1994 yılında Brezilya'nın Bahia eyaletindeki Feira de Santana şehrinde doğdu. Kendine özgü oyun tarzı, güçlü şutları ve yaratıcı paslarıyla tanınan Talisca 30 yaşındadır.

TALİSCA'NIN ALT YAPI DÖNEMİ

Futbol kariyerine Bahia takımının altyapısında başlayan Talisca, gösterdiği üstün performans sayesinde kısa sürede A takıma yükseldi. Bu süreç, onun Brezilya futbolunun yetenekli genç oyuncularından biri olarak anılmasını sağladı.

TALİSCA'NIN PROFESYONEL KARİYERİ

Talisca, profesyonel kariyerine Bahia’da başladı. Anderson Talisca ilk profesyonel maçı ne zaman sorusunun cevabı, 2013 yılında Bahia formasıyla çıktığı maçtır. İlk sezonunda 25 maçta forma giyerek 2 gol ve 2 asist gol atma başarısı gösterdi.

2014 yılında Avrupa’ya transfer olan Talisca, Portekiz'in köklü kulübü Benfica'ya katıldı. Benfica’da oynadığı dönemde iki Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı.

TALİSCA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Anderson Talisca hangi yıllarda Beşiktaş'ta oynadı sorusu, Türkiye’de futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasındadır. Talisca, 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giydi. Anderson Talisca’nın Beşiktaş’taki en iyi sezonu hangisiydi sorusunun yanıtı ise, 2016-2017 sezonudur. O sezon ligde attığı 13 gol 2 asistle Beşiktaş’ın Süper Lig şampiyonu olmasında kilit bir rol oynadı.

TALİSCA HANGİ TAKIMDA?

Anderson Talisca hangi takımda oynuyor sorusu, güncel futbol takipçilerinin ilgisini çeker. 2021 yılında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’a transfer olan Talisca, burada Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giymektedir.

ANDERSON TALİSCA’NIN OYUN STİLİ (HANGİ MEVKİDE OYNUYOR)

Anderson Talisca nasıl bir oyuncu sorusuna yanıt olarak, Talisca ofansif orta saha ve forvet hattında etkili olabilen çok yönlü bir oyuncudur. Sert ve isabetli şutlarıyla tanınır ve frikikten attığı goller, maçların kaderini değiştirebilir.

TALİSCA'NIN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NEDİR?

Talisca'nın güncel piyasa değeri 12 Milyon Euro'dur.