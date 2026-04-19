Fenerbahçe, Ederson için kararını verdi

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada yaptığı hatayla gündeme gelen Ederson hakkında transfer iddiaları ortaya atıldı.

Karşılaşmanın son anlarında gelen golde pozisyon hatası yaptığı gerekçesiyle eleştirilen Brezilyalı kalecinin, Suudi Arabistan’dan taliplerinin bulunduğu öne sürüldü.

BONSERVİS BEKLENTİSİ VAR

İddialara göre Al-Hilal, deneyimli file bekçisini kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-lacivertli yönetimin ise Ederson için belirlediği bonservis bedelinin 15-20 milyon euro arasında olduğu ifade edildi. Bu seviyede bir teklif gelmesi halinde kulübün transferi değerlendirmeye alabileceği belirtiliyor.

Öte yandan Brezilyalı kalecinin Fenerbahçe ile 2+1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Yönetimin, gelecek teklifin şartlarına göre oyuncunun durumuna karar vermesi bekleniyor.