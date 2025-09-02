Fenerbahçe, Ederson'u kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson Moraes'in transferi konusunda kendisi ve İngiliz kulübü Manchester City ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, 32 yaşındaki kaleciyle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada Ederson'a yıllık 11 milyon avro ücret ödeneceği aktarıldı.

İSTANBUL'A GELDİ

İngiltere'den kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 32 yaşındaki file bekçisini, kulüp yetkilileri karşıladı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Ederson, kendisi için ayrılan özel araçla havalimanından ayrıldı.