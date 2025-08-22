Fenerbahçe, Edson Alvarez’i duyurdu

İSTANBUL,(DHA)- FENERBAHÇE, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Edson Alvarez’i kiralık olarak renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcunun bonservisini elinde bulunduran İngiltere temsilcisi West Ham United ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Meksikalı oyuncu, sağlık kontrolleri ve resmi transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a davet edildi.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Kulübümüz Edson Alvarez’in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a davet edilmiştir” ifadelerine yer verildi.