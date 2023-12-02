Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 4 Aralık Pazartesi günü EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

İdman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas antrenmanın ardından dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Alexander Djiku; koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarının yapıldığı ilk bölümde takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.