Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin yıllara göre Süper Lig'deki sıralaması

Türkiye'nin en büyük spor olaylarından biri, Fenerbahçe'nin uzun bir süredir şampiyon olamaması... Fenerbahçe'nin son şampiyonluğu ne zaman? Fenerbahçe'yi en son şampiyon yapan hoca kimdir? Fenerbahçe'nin şampiyon kadrosu ve yıllara göre Fenerbahçe'nin puan tablosundaki sıralamaya bakalım:

FENERBAHÇE'NİN SON ŞAMPİYONLUĞU NE ZAMAN?

Fenerbahçe, en son 2013/2014 sezonunda 74 puanla Süper Lig şampiyonu olmuştur. Bu sezonda Fenerbahçe, en yakın rakibi Galatasaray'a 9 puan fark atarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiştir.

FENERBAHÇE 2013/2014 KADROSU

Fenerbahçe'nin son şampiyonluğu olan 2013/2014 sezonunda forma şansı bulabilen futbolcular şöyle:

Volkan Demirel, Egemen Korkmaz, Bruno Alves, Michal Kadlec, Joseph Yobo, Caner Erkin, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Selçuk Şahin, Raul Meireles, Christian, Alper Potuk, Emre Belözoğlu, Mehmet Topuz, Miroslav Stoch, Dirk Kuyt, Moussa Sow, Emmanuel Emenike, Pierre Webo.

FENERBAHÇE'NİN SON 10 YILDAKİ SÜPER LİG SIRALAMASI: