Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncularından Hüseyin Kozluca vefat etti

  • 21.08.2025 15:53
  • Giriş: 21.08.2025 15:53
  • Güncelleme: 21.08.2025 15:53
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncularından Hüseyin Kozluca, 87 yaşında vefat etti.

Fenerbahçe Kulübünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Türk basketbolunun efsanelerinden, basketbol tarihimizin ve Sarı Miras'ımızın en önemli isimlerinden, eski sporcumuz Hüseyin Kozluca'yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Hüseyin Kozluca'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

