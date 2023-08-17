Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı

Ajans Haberleri
  • 17.08.2023 20:48
  • Giriş: 17.08.2023 20:48
  • Güncelleme: 17.08.2023 20:48
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyunculardan Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar, Halil İbrahim Kurt, Caner Pekşen, Caner Dengin, Dick Kooy, Ali Deniz Yılmaz ve Murat Yenipazar'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolüne tabi tutulduğu belirtildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan oyuncuların; ortopedi, iç hastalıkları, göz ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği, sağlık kontrollerinin; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

BirGün'e Abone Ol