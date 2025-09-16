Fenerbahçe erteleme maçında Alanyaspor ile karşılaşacak: Hangi isimler forma giyemeyecek?

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasının erteleme maçında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli ekip, Chobani Stadı'nda yarın (17 Eylül Çarşamba) saat 20.00'de Antalya ekibine karşı 3 puan arayacak.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan topladı. Turuncu-yeşillilerin ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puanı bulunuyor.



Yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde ilk karşılaşmasını kazanan Kanarya, Akdeniz temsilcisini mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE SON 5 MAÇTA 4 KEZ KAZANDI

Fenerbahçe'nin rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunurken, Süper Lig'de oynanan son 7 maçta kaybetmedi. Son 5 maçta ise sarı-lacivertliler 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Alanyaspor ise son galibiyetini 24 Ekim 2021'de Kadıköy'de aldı.

FENERBAHÇE'DE 4 YENİ TRANSFER YOK

Sarı-lacivertlilerde 4 yeni transfer Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos tarihinde oynanması gereken mücadele, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında oynayacağı eleme müsabakası nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.



Bu tarihten sonra transfer edilen Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson statü gereği kadroda yer almayacak.

3 İSMİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jhon Duran, Edson Alvarez ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek. Öte yandan Trabzonspor karşısında tedbir amaçlı oynatılmayan Nelson Semedo'nun kadroda yer alması bekleniyor.

ALANYASPOR MORALLİ

Alanyaspor, geçtiğimiz sezonun mart ayında göreve gelen Portekizli teknik adam Joao Pereira ile bu sezon da yoluna devam etti.

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla ligde kalmayı başaran turuncu-yeşilliler, yeni sezona ise puan kayıplarıyla başladı.

İlk galibiyetini evinde Beşiktaş'a (2-0) karşı alan Alanyaspor, ligin 5. haftasında ise Konyaspor'u deplasmanda yendi. Ligde üst üste 2 maçında 6 puanı hanesine yazdırdı.